Shadowa si ve filmu Ježek Sonic 3 zahraje Keanu Reeves

16. 4. 2024 11:01 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Producent filmového Ježka Sonica, Toby Ascher, se nedávno nechal slyšet, že by si přál, aby se z příchodu nových filmů s maskotem Segy stala událost na úrovni Avengers. Že to s adaptacemi s modrým ježkem myslí Paramount vážně, dokládá i hvězdné obsazení – zatímco pro druhý díl sehnal Idrise Elbu do role Knucklese, v chystaném třetím snímku se podle všeho objeví Keanu Reeves, a to coby Shadow.

Uvádí to magazíny Variety a The Hollywood Reporter s odkazem na několikero zdrojů, které si nepřály být jmenovány. Ježek Shadow se zatím krátce objevil v potitulkové scéně v druhém filmu a posléze v rámci prezentace Paramountu za zavřenými dveřmi na CinemaConu 2024. Ani v jedné ukázce ale nepromluvil, a tak je jeho dabér zatím obestřen tajemstvím. Podle četných spekulací by se ho měla zhostit právě hlavní hvězda filmů John Wick, Matrix či Constantine.

Pokud se Keanu Reeves ve třetím díle filmové adaptace lapálií modrého ježka skutečně objeví, připojí se k navrátivšímu obsazení, kam mimo jiné patří Ben Schwartz, Jim Carrey, Idris Elba či James Mardsen, a zároveň k nováčkům série – Krysten Ritter, Jorma Taccone, James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández či Alyla Browne, která se zhostí role Marie Robotnik.

Na oficiální potvrzení (či vyvrácení), že se Reeves opravdu objeví v roli Shadowa, si tak budeme muset ještě počkat. Režisér Ježka Sonica 3, Jeff Fowler, nedávno napověděl, že se chystaný film výrazně inspiruje hrou Sonic Adventure 2 pro Dreamcast z roku 2001, což je shodou okolností hra, kde se Shadow objevil vůbec poprvé.

Do českých kin zamíří Ježek Sonic 3 letos o Vánocích, premiéra je plánovaná na 26. prosince 2024. Na Shadowa nezapomněla ani herní divize Segy – letos na podzim by filmu měla umést cestičku hra Sonic x Shadow Generations, remaster skákačky z roku 2011 s novými úrovněmi zasvěcenými právě temnému ježkovi.