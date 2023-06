Shadow Gambit přebere štafetu po Desperados 3 už 17. srpna

12. 6. 2023 0:05 | Novinky | autor: Adam Homola

Minimálně mnou a dalšími milovníky Commandos očekávaný Shadow Gambit: The Cursed Crew skutečně vyjde letos. Z dřívějšího neurčitého „2023“ se datum vydání mávnutím kouzelného proutku, respektive vydáním zbrusu nového traileru, mění na „17. srpna“ letošního roku.

Hra tak vyjde poměrně brzy a navíc se ještě elegantně vyhne návalu nově oznámených vydání menších, středních i velkých her, které se skoro všichni rozhodli pustit na trh v září a říjnu. Na konci léta tak bude alespoň trocha času na tiché taktizování s piráty.

Shadow Gambit: The Cursed Crew mají na svědoomí vývojáři z Mimimi Games, tedy tvůrci výborného Shadow Tactics: Blades of the Shogun a neméně povedeného Desperados 3. Opět tedy půjde o taktickou stealth strategii viděnou shora, kdy budete ovládat několik unikátních postav. Vaším nepřítelem je Inkvizice, vaším působištěm fantasy verze blíže nespecifikovaných karibských ostrovů a já se už nemůžu dočkat.

zdroj: Mimimi Games