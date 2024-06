Sestřelte mimozemskou invazi a zpochybněte režim v atmosférické simulaci bunkru PVKK

21. 6. 2024 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na Steamu právě probíhá týden „Her upečených v Německu“, mezi nimiž z mého pohledu vyčnívá velice originálně působící projekt PVKK. Celým jménem je to tedy PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant, ale z pochopitelných důvodů zůstaňme jen u PVKK…

Ten sáhodlouhý německý paskvil doslova znamená „Velitel kanónu planetární obrany“ a přesně o to tu také půjde. Jste člověk doslova zamčený v malém bunkru, kde máte na starosti ovládání obřího kanónu. Využíváte k tomu retro ovládací panel plný pák, táhel, čudlíků, displejů a mnoho dalšího.

A co sestřelujete? Tak váš autokratický režim vám cpe do hlavy, že invazivní nepřátele z vesmíru, ale protože se k vám dostávají i jiné zprávy od povstalců, bude nedílnou součástí velmi atmosférické hratelnosti zpochybňování všeho a přiklonění se na tu či onu stranu, což vyústí v některý z několika různých konců hry.

Když zrovna nebudete skenovat oblohu a počítat trajektorii výstřelu, budete se starat o svůj domov, který je zároveň pracovním prostorem. Pustíte si hudbu, propagační video, vypijete divně chutnající kávu, olejničkou promažete páky, aby vás nezklamaly v nejhorší možný moment a v neposlední řadě začnete na principu únikových místností odhalovat skrytá zákoutí bunkru a čím dál víc informací o tom, co se to tu vlastně děje.

Hra PVKK vypadá v prvním traileru jednoduše parádně a mohlo by jít o takový ten skrytý nezávislý klenot s potenciálem rozvířit vody mainstreamu. Pro mě osobně se okamžitě jedná o černého koně roku 20… no, my vlastně vůbec nevíme, kdy PVKK vyjde, ale přinejmenším si hru už v této chvíli můžete přihodit do svého seznamu přání na Steamu.