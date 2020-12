Šestiletý hráč Warzone pláče na kameru ve lživém virálním videu

Ve světě streamerů, youtuberů, influencerů a content creatorů se točí nemalé peníze. Uvědomují si to i někteří rodiče, kterým došlo, že herní koníček jejich ratolesti se dá velmi dobře monetizovat. A mnozí z nich jsou pro úspěch dítka (a rodinný rozpočet) ochotni udělat leccos. Třeba i lhát.

Pokud se nepohybujete ve světě streamerů zaměřených na Call of Duty: Warzone, asi těžko vám něco řekne jméno RowdyRogan. Tento šestiletý hráč má ale přes 95 tisíc sledujících na Twitchi a více než 130 tisíc na YouTube (ponechme stranou fakt, že Rogan zcela zcela zjevně hraje hru, která by měla být dostupná až od osmnácti). V minulém týdnu se na jeho Twitteru, který, stejně jako jeho ostatní podobné aktivity, spravuje jeho otec, objevil následující příspěvek:

As some of you know, Rogan was banned from Warzone on stream tonight. The Team and us are currently trying to handle the situation and will keep you guys updated. Thank you for all the support. #FreeRogan pic.twitter.com/df1B28Fa8R