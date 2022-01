Serious Sam se vrací, v samostatném datadisku vás pošle na Sibiř

11. 1. 2022 12:15 | Novinky | autor: Adam Homola

K něčemu se vám přiznám: Ze všech Serious Samů jsem hrál jen jedničku. Pamatuju si, jak mě její arkádová absurdita v čele se sprintujícím řvounem nekriticky bavila. V roce 2001 šlo o nesmírně osvěžující protipól ke všem těm Maxům Payneům, druhým Metal Gear Solidům, Wolfensteinům, druhému Silent Hillu a vůbec všem dalším opravdu seriózním titulům.

Řvoucího Beheaded Kamikaze jsem se ale tak nějak nabažil už tehdy a další díly jsem s klidným svědomím ignoroval. A to včetně relativně nedávné čtyřky, která v recenzi od Honzy Slavíka vyfasovala dokonale šedou pětku. Když není čas ani na zářivé drahokamy, rozhodně jím nehodlám plýtvat na šeď přešlapující na místě.

zdroj: Croteam

Na přešlapování ovšem nutně není nic špatného, a když to může fungovat třeba u Far Cry, proč by to nemohlo fungovat u Sama! A zdá se, že nadcházející Serious Sam: Siberian Mayhem nemá na prorážení mantinelů ambice. Nejspíš půjde o titul, nad kterým mé rozmazlené já ohrne nos, nicméně své cílové skupině by vonět měl.

Zasazení samostatného datadisku je patrné už z titulku a očividnou inspiraci východní estetikou dále dokazují obrázky a trailer. Co se obsahu týče, můžete vyhlížet pět nových, dle slov tvůrců „masivních“ misí odehrávajících se v opuštěném městě, v lesích nebo třeba na arktickém pobřeží. Datadiskovou samozřejmostí jsou noví nepřátelé, bossové, vozidla i zbraně v čele s experimentální kuší.

Ne snad že by měla být v následujících týdnech nouze o zajímavé hry, ale pokud je Serious Sam váš šálek čaje, může vám nové sibiřské dobrodružství posloužit stejně dobře jako mně jednička před dvěma dekádami. Bezhlavý kontrast ke všem těm Horizonům, Elden Ringům, Total Warům, Dying Lightům a dalším velkým titulům nemusí být vůbec k zahození.

Serious Sam: Siberian Mayhem najdete na Steamu, kde si ho můžete pořídit za necelou pětistovku. Mezi předobjednávkou a prvním spuštěním vám hra nevychladne, vychází totiž už 25. ledna.