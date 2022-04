Serious Sam ještě neřekl poslední slovo. Roguelite spin-off Tormental opouští předběžný přístup

11. 4. 2022 12:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Značka Serious Sam sice před dvaceti lety započala svůj život jako střílečka z pohledu vlastních očí, v průběhu času ale kromě hlavní, momentálně čtyřdílné série čítá také celou řadu levobočků různých žánrů. Ten prozatím poslední nese podtitul Tormental a jedná se o roguelite střílečku z ptačí perspektivy.

Serious Sam: Tormental vstoupil do předběžného přístupu v rámci iniciativy Croteam Incubator už v roce 2019, nyní konečně vychází plná verze. Děj se točí kolem záhadného artefaktu z opuštěného chrámu, s jehož pomocí vstoupíte přímo do mysli hlavního záporáka Mentala, s nímž mají veteráni série své zkušenosti, a budete kosit zástupy monster na cestě k jeho niternému egu.

Těšit se můžete na procedurálně generované úrovně, postavy se zvláštními schopnostmi, slušnou sbírku náhodných upgradů, díky nimž bude každý průchod odlišný, a samozřejmě mnoho zbraní. Kromě hlavního cíle v podobě odpravení posledního bosse budete plnit i řadu vedlejších výzev, hledat tajné lokace, skládat dohromady legendární a mocné nástroje zkázy a tak dále.

Hrát můžete buď sólo, nebo v lokální kooperaci, která sice zvedne obtížnost, ale také množství získávaných zkušeností. Poněkud rozporuplná je stylizace, která připomíná spíš kreslené grotesky, případně free-to-play mobilní hry. Na Steamu hra nicméně stojí pouhých 10 eur a nyní ji navíc můžete získat v 25% slevě.