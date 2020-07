Seriálový Zaklínač dostane šestidílný spin-off z doby Konjunkce sfér

Šárka vás ve své dnešní novince informovala o tom, že si na druhou řadu seriálového Zaklínače budeme muset počkat o něco déle, než bylo původně v plánu. Fanoušci, kterým se adaptace s Henry Cavillem v hlavní roli líbila, se ale mohou přeci jen začít aspoň trochu radovat. Netflix totiž oznámil, že plánuje šestidílný spin-off.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.