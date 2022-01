Seriál Pán prstenů od Amazonu zná svůj název a chlubí se atmosférickým teaserem

19. 1. 2022 16:33 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Už bylo načase. Seriál ze světa Pána prstenů od společnosti Amazon, který se bude věnovat dávné minulosti dlouho před událostmi milované trilogie, konečně zná svoje jméno. 2. září se na televizní obrazovky podívá The Lord of the Rings: The Rings of Power neboli Pán prstenů: Prsteny moci.

Toto oznámení doprovází teaser, v němž mystický hlas (že by zase Galadriel, i když tentokrát nikoliv v podání Cate Blanchett, ale Morfydd Clark?) recituje slavnou báseň popisující osud všech Prstenů moci. Podívejte se sami:

A new age begins September 2, 2022. Journey to Middle-earth with The Lord of the Rings: The Rings of Power. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/KWAokaVeWW — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 19, 2022

Jak už naznačuje název, ocitneme se v době, kdy byly vykovány artefakty známé jako Prsteny moci a kdy se o ně krvavě bojovalo. Druhý věk Středozemě je rozhodně vhodným zasazením pro seriál, který si může dovolit ze svého gigantického rozpočtu vyčlenit prostředky na ztvárnění epických bitev (Sauron se utká s elfy i lidmi), vymyšlených krajů (podíváme se na proslulý ostrov Númenor) a obecně na převedení Tolkienem vycizelované historie na obrazovky, protože jak už jsme se dozvěděli z propagačních fotografií, v rámci flashbacků určitých dlouhověkých postav nás zřejmě čekají výlety ještě dále do minulosti, do blažené doby před vyhnanstvím elfského rodu Noldor.

Hlavní šéfové celého projektu, J. D. Payne a Patrick McKay, přímo vyjmenovávají, co nás v seriálu čeká: „Vykování prstenů, vzestup Temného pána Saurona, epický příběh Númenoru a Poslední spojenectví elfů a lidí.“ To je obrovská porce příběhů, které jsou sice vzájemně propletené, ale taky oddělené dlouhými staletími až tisíciletími – doufejme, že se tvůrcům povede svou vizi zpracovat se ctí (a ideálně s co největší věrností předloze).