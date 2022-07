Seriál Pán prstenů od Amazonu konečně ukázal dlouhý trailer. Vypadá velice dobře

14. 7. 2022 16:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Pán prstenů: Prsteny moci, chystaný seriál od společnosti Amazon, který nás 2. září zavede zpátky do Středozemě, stupňuje svůj marketing. Konečně jsme se dočkali plnohodnotného, dlouhého traileru, který ve dvou a půl minutách nastíní, co že nás to po prázdninách vlastně čeká.

zdroj: Amazon Prime Video

Pokud se ptáte mě, je to moc pěkná ukázka. Pár známých tónů od Howarda Shorea navodí atmosféru, jen aby každého Tolkienova milovníka naprosto uzemnil přenádherný záběr na dva valinorské stromy a Tirion na Túně, město elfů z rodu Noldor v Blažené říši.

Kromě dávné minulosti, do které se nejspíš podíváme jenom v rámci flashbacků, je tu i „přítomnost“ Druhého věku Středozemě. Galadriel tuší, že se chystá něco zlého, a Elrond, který je proti ní, co se týče věku i životních zkušeností, vyložené děcko, si jí dovoluje oponovat. Mohla by to být tvoje praprapra10babička, cucáku!

Opět vidíme Númenor, navštívíme Khazad-dûm, kde trpaslíci právě něco objevili (že by nějaké bohaté ložisko mithrilu?) a budeme se potloukat po krajině s protohobity, kterým jsou veškeré elfsko-trpaslicko-lidské pletichy ukradené, protože si chtějí akorát zdobit vlasy popadanými lístky a hrát v lese na hudební nástroje.

Jenže to se změní s pádem tajemného meteoritu. Kdopak to na něm asi přiletěl? Celkem jednoznačně nějaká magická bytost, pravděpodobně někdo z řádu Maiar, kam kromě Saurona a balrogů spadají i čarodějové. Sarumane? Gandalfe? Nebo snad Annatare...?

Inu, nepředbíhejme. Však on si seriál musí nějaká svoje tajemství schovat a v traileru nám hned všechno nevykecat.