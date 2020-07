Sekiro: Shadows Die Twice dostane bezplatný obsahový update

30. 7. 2020 11:05 | autor: Pavel Makal

Sekiro: Shadows Die Twice je pro mě jednou z nejlepších her uplynulého roku a důkazem, že FromSoftware dokáže překročit vlastní stín a smíchat své osvědčené herní principy s novátorským přístupem.

Příběh jednorukého šinobiho se na našich obrazovkách objevil již před půldruhým rokem, vývojáři ale o hru stále pečují. Důkazem je aktuálně oznámený bezplatný update, který přinese hned několik zajímavých novinek. Podle oficiálního webu hry se jej dočkáme 29. října, a to na všech platformách, kde je Sekiro dostupné.

Patrně nejzásadnějším přírůstkem do hry bude režim Gauntlet of Strength, v němž můžete změřit své síly s již poraženými bossy, a to buď v samostatné bitvě, nebo v řadě za sebou, dokud váš hrdina vydrží stát na nohou. Jen těžko si pro boss rush mód vybrat lepšího adepta, než jsou hry z pera Hidetaky Mijazakiho.

Mimo to budete moci odemknout tři nové podoby hlavního hrdiny. Oficiální web přímo jmenuje dvě z nich – Old Ashina Shinobi a Tengu. Pro jejich získání bude třeba splnit jisté zatím blíže nespecifikované podmínky.

Poslední novinkou bude implementace systému Remnant. Ten vám umožní nahrát až 30sekundové sekvence záběrů svých činů a poslat je do světů ostatních hráčů, třeba i s přiloženým vzkazem. Dle popisu se jedná o podobný systém, který známe z ostatních Soulsborne her a který vám umožní pomoci začátečníkům, nebo je upozornit na skrytý poklad či nebezpečí.

Sekiro: Shadows Die Twice se odklání od zavedeného Souls subžánru akčních RPG a mnohem více připomíná akční adventuru. Eliminuje přidělování bodů do tradičních statistik, klade mnohem větší důraz na volnost pohybu po mapě a přináší originální soubojový systém včetně smysluplného stealthu. Stojí za zmínku, že hra vyšla netradičně pod křídly vydavatelství Activision.