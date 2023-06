Šéfové vývoje Cyberpunku 2077 a Zaklínače zakládají vlastní studio

1. 6. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

„Ani po letech stále neexistuje žádný univerzálně platný recept, jak vytvořit skvělou hru. Co ale na druhou stranu máme, jsou cenné lekce a těžce vydřené nápady, jak se zlepšit,“ hlásají oficiální stránky čerstvě založeného polského studia Blank. Novou skvadru zformovali ostřílení veteráni – šéf vývoje Cyberpunku 2077 a Zaklínače 3, Mateusz Kanik, šéfproducenti obou her, Jędrzej Mróz a Marcin Jefimow, a zkušený vývojář ze studia Rookiez from Warsaw, Mikołaj Marchewka.

Do týmu se pak přidalo ještě několik dalších ošlehaných vývojářských vlků a nová formace prozatím čítá deset lidí. Zakladatelé ji ale hodlají ještě výrazně rozšířit a chystají se navýšit stavy až na zhruba šedesát vývojářů (kdo by se chtěl nechat zverbovat, může to zkusit zde).

zdroj: Foto: Blank

Což už je vcelku slušná tlupa, která se pak obratem pustí do vývoje blíže nespecifikované hry zasazené do (post)apokalypsy. Právě z tohoto plánovaného titulu pochází výtvarný koncept ze záhlaví článku. „Děláme na příběhu založeném na postavách, který se odehrává v apokalypse. S nějakým tím zvratem,“ komentují tvůrci chystanou hru s tím, že už si užili dost tvorby obřích, superkomplikovaných záležitostí s otevřenými světy. Právě proto se chtějí zaměřit na komornější, ale neméně důležité cíle – jedinečnost, emoce, kvalitu a řemeslný fortel. Nic dalšího neprozrazují, jen slibují, že se dozvíme víc, až nadejde správný čas.

„S radostí oznamujeme založení studia Blank. Po letech práce v čím dál tím konzervativnějším průmyslu jsme odhodlaní pracovat na odvážných, zásadních projektech, do kterých se promítne naše jedinečná kreativita a hodnoty. Kde průmysl upřednostňuje diktování kreativcům, my necháme otěže v rukou týmu. Kde průmysl spoléhá na přesčasy, my nastolíme rovnováhu mezi prací a osobním životem. Kde průmysl tvrdí, že co je větší, je lepší, my se zaměříme na vysoce vyladěné hry postavené na citech, příběhu a řemeslné kvalitě,“ bije se v rebelantskou hruď Kanik.

„Naše vývojová filozofie staví na našich vlastních příbězích a zkušenostech. Ve studiu Blank. hodláme vytvořit prostor, v němž uctíme naši historii, ale kde také můžeme být hraví a při kreativní spolupráci otevření novým inspiracím. Už jsme začali s novým projektem a nemůžeme se dočkat, až ho budeme dál budovat s novými členy týmu a až se o něj nakonec podělíme s hráči,“ dodává Jefimow.

„Po letech tvorby her jsme poznali důležitost propojení nápaditých vizí se správně definovanou škálou za podpory silného týmu a realistického rozpočtu. Jsme odhodlaní nabídnout kvalitní řemeslo a vést studio udržitelnou cestou – škála projektů se zvětší, až se zvětší i tým a jeho schopnosti,“ zakončuje Mróz.

Nevím, jak vy, ale já slyším řadu více či méně vzletných variací na „nechceme si ukousnout příliš velké sousto“. Což je ale na druhou stranu chvályhodný přístup a rozhodně vítanější než alternativa, kdy si to studio namíří za oblačnými zámky a skončí v troskách. Tak či tak, uvidíme, s čím Blank. nakonec přijde.