Sci-fi RPG Within the Cosmos by mohlo být překvapením roku

8. 7. 2020 16:15 | autor: Patrik Hajda

Vím, že se budu opakovat, ale indie scéna mě prostě nepřestává udivovat. Stačil jediný obrázek z chystané hry Within the Cosmos a byl jsem lapen. Snažím se najít okamžité přirovnání a napadá mě jen „vážnější The Outer Worlds“. Jde totiž o sci-fi RPG viděné z prvního pohledu, ve kterém cestujete po planetách a plníte hlavní i vedlejší úkoly.

Within the Cosmos vypadá na první pohled primárně jako střílečka, ale s pomocí schopností a jejich vylepšování se z vás může stát kradmý tichošlápek nebo mistr mluveného slova. S plížením vám vypomůže například dočasná neviditelnost, zatímco v dialozích uplatníte vlastnosti jako přesvědčování a zastrašování. Výřečnost bude obecně dobrou cestou k navázání vztahů s různými frakcemi.

Pokud si zvolíte akční cestu, počítejte s vychytávkami jako zpomalení času a metání výbušných projektilů. Samotné zbraně půjdou dále vylepšovat přes crafting, takže nebude od věci obírat mrtvoly o veškeré harampádí. Vyrobíte si i vlastní granáty, jejichž kvalita (míra poškození a rádius) se odvíjí od vašich dalších schopností.

zdroj: debdev

Within the Cosmos bude plně nadabovaná, přičemž nahrávání dialogů probíhá v těchto dnech. Je otázka, zda bude jejich kvalita na úrovni rok starých záběrů z hraní, nebo došlo k jejich přetočení. Doufám ve druhou možnost, protože by byly ošklivou vadou na kráse jinak hezké a zajímavé hry.

Tvůrce věří, že hru vydá letos v září na Steamu.