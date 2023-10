Sci-fi dobrodružství The Alters od autorů Frostpunku předvádí ukázku z hraní

5. 10. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci ze studia 11 Bit oznámili zajímavý sci-fi projekt The Alters už před více než rokem, ale doposud jsme až na drobné náznaky nevěděli, jak bude chystaná hra vypadat nebo se vlastně hrát. Nová upoutávka (ke zhlédnutí výše) poodhaluje závoj tajemství a ukazuje, že se vývojáři nakonec budou držet svého kopyta, ačkoliv se to na první dobrou nemuselo zdát: The Alters bude příběhový strategický survival, což žánrově odpovídá oběma prominentním značkám v portfoliu studia, Frostpunk a This War of Mine.

Protagonista Jan se vydává do kosmu s jasnou misí: Získat vzácný minerál Rapidium schopný klonovat organickou hmotu. Všechno se zvrtne, když dojde k havárii a Jan se bez naděje na záchranu octne na cizí planetě. Dojde mu, že sám se téhle patálie nemá šanci vylízat, použije Rapidium na sebe a postupně zaplní svou mobilní základnu dalšími Jany. Nejde přitom o identické kopie, ale hrdinovy verze, které se v průběhu života rozhodovaly a dopadly jinak. Jedna je hudebník, druhá technik, třetí zas vědec. Všechny jsou ale Jan.

Což, nemůžu si pomoct, je premisa jak vystřižená z Červeného trpaslíka. The Alters bude sice asi přeci jen záležitost o něco vážnějšího charakteru a žádný Rimmerosvět s nemilosrdným uvržením do žaláře za jakoukoliv odchylku od Její jasné Nozdernosti nejspíš čekat nemusíme. Ale humoru založeném na bizarních situacích, když se v místnosti potká desetkrát ten samý člověk, se hra s největší pravděpodobností také bránit nebude.

Díky novému videu už ale také víme, že hrdiny povedeme v pohledu ze třetí osoby, že se krom průzkumu nehostinného kosmického tělesa půjde věnovat i stavění, zkrášlování základny a pěstování zeleniny, a že hra na pohled vypadá fantasticky. Zejména výhledy na téměř surrealistickou krajinu neznámé planety berou dech.

The Alters vyjdou na PC a konzole současné generace někdy příští rok.