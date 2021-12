Schovejte peněženky, kreditky, zablokujte účty. Dnes začíná zimní výprodej na Steamu

22. 12. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už je to tady. Po všech možných předešlých slevových akcích se s rokem 2021 rozloučíme na Steamu, který dnes večer odstartuje svůj tradiční zimní výprodej. Sice ještě přesně nevíme, jaké hry se objeví ve slevě, ale budou jich stovky, ne-li tisíce a doufejme, že se mezi nimi objeví i některé letošní novinky.

Zimní slevová akce na Steamu započne dnes v 19:00 a skončí 5. ledna, takže pokud to náhodou nestihnete do Silvestra, tak budete mít ještě dost času vystřízlivět a zamyslet se, jestli opravdu potřebujete dalších 10 her jenom proto, že jsou v nějaké absurdně lákavé slevě…

Vedle toho se tu a tam vyplatí zavítat na konkurenční Epic Games Store, který rovněž tradičně každý den rozdává zadarmo jinou hru. Pro dnešek je to předběžný přístup kooperativní střílečky Second Extinction, ve které se s kamarády vrhnete na nevyhynulé dinosaury. Kdo ví, jaká hra ji dnes v 17:00 nahradí.