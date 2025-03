Samus bude na planetě Viewros bojovat o přežití. Metroid Prime 4: Beyond ukazálo záběry z hraní

28. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Druhý Switch už pomalu míří na pulty obchodů, to ale neznamená, že by původní model upadl v zapomnění. Stále na něj vycházejí nové tituly, včetně očekávaného Metroid Prime 4: Beyond, který během včerejšího streamu Nintendo Direct ukázal první záběry z hraní.

Video mimo jiné upřesnilo, že se protagonistka série Samus Aran tentokrát podívá na nehostinnou planetu Viewros, kde bude bojovat o holý život. Číhají zde různé mimozemské formy života, které jí půjdou agresivně po krku. A aby toho nebylo málo, hrdinka se utká i s konkurenčním lovcem odměn Syluxem, který se poprvé představil v Metroid Prime Hunters a mohli jste ho vidět i v potitulkové scéně z Metroid Prime 3: Corruption.

Žhavou novinku představují nadpřirozené schopnosti, díky nimž budete ovládat různé herní mechanismy. To se bude hodit nejen při řešení hádanek, kde posouváte s objekty či dveřmi, ale rovněž v bojích. V nich si společně se zpomalením času užijete ovládání směru projektilů, takže elegantně odpravíte více nepřátel najednou.

Jistotou je, že Viewros ukrývá ještě mnoho dalších tajemství, která se odtajní až postupně během hraní. Snad ale budou natolik zajímavá, aby se fanouškům vyplatilo mnoholeté čekání. Ostatně čtvrtý díl série se světu původně představil už na E3 2017. V lednu 2019 došlo k restartu vývoje pod hlavičkou Retro Studios, týmu stojícího za předchozími díly.

Přesné datum vydání je ale stále velkou neznámou. Víme jen, že Metroid Prime 4: Beyond vyjde v průběhu letošního roku. Už na 2. dubna se ale chystá prezentace druhého Switche, kde by se hra mohla znovu ukázat a přinést další informace.