Saints Row brzy dostane první příběhové rozšíření

3. 5. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Také už se vám povedlo totálně zapomenout, že tahle hra vůbec vyšla? Nebylo by divu, protože konstatovat, že příliš velkou díru do světa neudělala, by stále byl poměrně výrazný eufemismus. Silně nepobavenou Šárku tenhle reboot kdysi zábavné série v její recenzi přinutil přemítat o vlastním stáří a světové reakce nebyly o moc lepší – Saints Row dosáhl na průměrných 61 bodů z 63 recenzí na Metacriticu a uživatelské hodnocení se dokonce zastavilo na tragických 2,4 bodech.

Na existenci svého vlastního díla nicméně nezapomněli tvůrci ze studia Volition, kteří slíbili ho postupně rozšiřovat o nový obsah a závazek hodlají splnit prostřednictvím prvního DLC s názvem The Heist and The Hazardous, které dorazí už příští úterý, tedy 9. května. O čem přesně bude, zatím nevíme, ale premisa by měla být originální - pomsta. Filmová hvězda Chris Hardy podrazí Šéfa a Svatí se vydají mu rozhodit sandál.

Nepůjde o jediné rozšíření, během letoška by měla dorazit ještě dvě další. V červnu by mělo přibýt druhé DLC s názvem Doc Ketchum's Murder Circus a v srpnu pak třetí a poslední, jehož jméno vývojáři zatím nesdělili.

Jenže by se samozřejmě chtělo s jistou dávkou jízlivosti poznamenat, že rozšiřování něčeho, co už v základu za moc nestálo, nejspíš nikam nepovede, protože hru netrápil nedostatek obsahu jako takový. Problémy byly jiné – kardinálně otravná parta hlavních hrdinů, nezáživný boj a mizerný jízdní model, což nová výprava za pomstou napraví jen s největšími obtížemi.

Na to konto je proto možná více než placená DLC důležitější fakt, že spolu s nimi se plánují i velké bezplatné updaty. V jejich rámci se jednak bude rozšiřovat město a přibudou další dva okrsky (ten první, Sunshine Springs, si v krátkosti můžete prohlédnout ve videu výše), ale hlavně se bude sahat i na samotné herní systémy a hratelnost.

Detaily, co přesně se bude měnit, však studio opět neposkytlo, jen vágně hovoří o různých „nových funkcích“, „vylepšeních“ a „přepracovaném bojovém systému“. Zda se tedy hru ještě podaří vyleštit tak, aby byla hodná svého slavného jména, je prozatím ve hvězdách. Nezbývá než doufat.