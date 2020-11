S pojmenováním Xboxů jsou další problémy, zákaznice obdržela One X místo Series X

9. 11. 2020 15:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Názvosloví nových Xboxů je, přiznejme si, poněkud komplikované. Zatímco konkurenční platforma PlayStation se drží osvědčeného číslování, v Microsoftu už vymysleli původní Xbox, pak 360, následně One, no a aktuální Series X a S navazuje na Xbox One X a Xbox One S, tedy mezigenerační revize.

Už při spuštění předobjednávek to s sebou přineslo nemalé potíže a zmatení zákazníci, kteří se ještě nedokázali zorientovat ve změti písmen, zapříčinili nárůst nákupů Xboxu One X o několik stovek procent, ačkoli samozřejmě chtěli koupit zařízení nové generace.

Tím ale bohužel problémy nekončí a chyby nejsou jen na straně zákazníků. Bizarní systém jmen totiž zjevně mate i samotný Microsoft, protože už dochází k případům, kdy natěšení early adopteři nové generace nacházejí v poště... Xbox One X.

Na Redditu se o takovou zkušenost podělila uživatelka s přezdívkou L3Jane, která dostala konzoli v předstihu skrz službu Xbox All Access. Radost z obdržení nové konzole vystřídalo zklamání, když se z krabice vyloupl důvěrně známý obal tři roky staré revize, která sice k dnešnímu dni stále drží korunku nejsilnější konzole všech dob, o tu ji ale již zítra připraví zhruba dvakrát výkonnější nástupce.

Zákaznice se svým problémem kontaktovala australskou telekomunikační společnost Telstra, která službu Xbox All Access zprostředkovává, bylo jí ovšem řečeno, že situace musí projít standardním reklamačním řízením a novou objednávkou. Bohužel je dostupnost nových Xboxů velmi omezená, L3Jane tedy chybou dodavatele bude dost možná muset čekat až na příští rok.

Nezbývá než doufat, že lokální prodejci u nás budou opatrnější a až se zítra vydáte pro své objednané kusy, přinesete si domů skutečně to, co jste si přáli.