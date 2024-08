S novým Humble Bundlem legendárních RPG už do smrti nebudete potřebovat jinou hru

15. 8. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud máte rádi klasická RPG a ideálně byste do konce života hráli už jen legendární hry z období kolem přelomu milénia, mám pro vás skvělou zprávu: V nabídce Humble Bundle najdete nejen přeleštěné pecky z dob minulých, ale také nejnovější tituly od Owlcat Games. Za pár stovek dostanete takový nášup her, že vám při své délce a opakovaným hraním klidně vydrží až do důchodu.

Pokud zaplatíte kolem osmi set korun, dostanete všech dvanáct her, mezi které patří fantastická RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, kompletní balík Pathfinder: Wrath of the Righteous a Kingmaker (ve vylepšené edici), dále vylepšenou verzi Neverwinter Nights se všemi datadisky, oba remasterované díly legendárního Baldur's Gate, jedno z nejlepších RPG všech dob – Planescape: Torment a kultovní klasiku Icewind Dale. Navíc jako takový žánrový čistič patra vám ve schránce přistane 85% slevový kupón na akční dungeon crawler Mythforce.

Zaplatit samozřejmě můžete i méně, dostanete také míň her. Za necelou stovku dostanete klíče na Steam na Planescape: Torment, Icewind Dale a slevový kód k Mythforce. Za asi 350 korun už ale dostanete všechny položky z nabídky s výjimkou loňského Rogue Tradera.

Jako každý Humble Bundle, i tento posílá část výdělku na dobročinné účely. Konkrétně fondu Girls Make Games, který financuje stipendia pro ženy a dívky se zájmem o práci v herním průmyslu. V době psaní tohoto textu se vybralo v přepočtu kolem tři sta tisíc korun.

Nabídka RPG Masters poběží ještě zhruba 21 dní. V nabídce jsou ještě balíčky s digitálními deskovkami, hrami od Capcomu, LEGO hrami a dnes naposled i se sportovními hrami v návaznosti na proběhlou olympiádu.