Roztomilejší Bayonetta dala animátorům zabrat

4. 1. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Podoba ikonické oblečené neoblečené čarodějky Bayonetty se s každým dílem trochu mění a v nedávno vydaném třetím dílu šlo zpozorovat doposud nejmarkantnější rozdíl. Realističtější, méně stylizované zobrazení, nový účes a pár odlehčujících prvků jako růžový make-up či větší brýle.

Hlavní animátor obličejových animací pro Platinum Games, Akifumi Sengan, k tomu napsal na blogu: „3D model Bayonettina obličeje je tentokrát o něco realističtější než v předchozích dílech, takže jsem si musel dát obzvlášť záležet, aby nová mimika nebořila její osobnost. A k tomu má i nový účes, což ještě ztížilo práci na tom, aby Bayonetta působila jako Bayonetta.“

„Ve třetím dílu má totiž ještě jistý prvek roztomilosti. Musel jsem vyvinout veškerou snahu, abych tuto novou vrstvu zpracoval a zároveň nezradil původní osobnost postavy. A také bylo nutné přidat nový systém, který řeší, aby změny mimiky nevypadaly příliš drasticky při přechodech mezi různými druhy nasvícení či při střihu v cutscénách,“ dodává.

U tohoto prohlášení je potřeba mít na paměti, že Sengan je Japonec. Pracoval na něčem, pokusil se, snažil se. On samozřejmě moc dobře ví, že se mu to povedlo, ale veřejně svou vlastní práci na plná ústa nikdy nepochválí. To se totiž v Japonsku prostě nedělá. Tak to provedu za něj – odvedl parádní výkon a nová Bayonetta vypadá skvěle.

Zmiňované copy jsou mimochodem odkazem na Bayonettinu minulost, o které se s největší pravděpodobností dozvíme víc prostřednictvím chystaného spin-offu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Ten má vyjít 17. března.