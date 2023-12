Roztomilá zvířátka se v Cult of the Lamb budou oddávat sexu

4. 12. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mnozí hráči roztomilého roguelike simulátoru kultu Cult of the Lamb byli zklamaní, když se dozvěděli, že chystané rozšíření Sins of the Flesh nebude primárně o tělesných pokušeních. Přitom hříšné lákadlo sexu a hédonismu by do groteskně morbidní hry o správě ďábelského kultu, kde se nejde příliš daleko k obětinám, sedlo jako pozadí do Jidášovy stolice. Zdá se ale, že se vývojáři ze studia Massive Monsters k sexuálnímu přídavku pro antropomorfní zvířátka nakonec nechali přemluvit.

Studio zveřejnilo tweet, kde do hry přislíbilo přidat sex, pokud profil studia na sociální síti X (dříve Twitter) do konce roku nasbírá přes 300 tisíc sledujících. Komunita stanoveného milníku dosáhla za dvě hodiny a v době psaní článku už účet sleduje více než 537 tisíc lidí. Sex zkrátka prodává. Co od dalšího updatu pro Cult of the Lamb můžeme očekávat, přiblížili vývojáři a vývojářky v rozhovoru pro Polygon.

„Inspirujeme se u her jako Pokémon a The Sims, ale přidáváme k nim vlastní kultovní zpracování. Věkový rating hry se zvyšovat nebude,“ uvádějí Massive Monsters. Protože je Cult of the Lamb vhodné pro hráče a hráčky starší 13 let, dá se očekávat, že zvířecí dovádění nebude úplně explicitní.

Inspirace Pokémony by mohla znamenat třeba mechanismus křížení antropomorfních kultistů. Podobně jako když v pokémoní školce křížíte různé druhy kapesních monster. Jestli tedy k nějakým ďábla vzývajícím orgiím dojde, stane se tak nejspíš náznakem za zavřenými dveřmi.

Sexuální rozšíření by mělo do Cult of the Lamb přibýt začátkem příštího roku.