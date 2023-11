Simulátor jehněčího kultisty Cult of the Lamb dostane zdarma rozšíření

24. 11. 2023 14:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Roztomilý roguelike simulátor satanistického kultu Cult of the Lamb dostane zkraje příštího roku zdarma rozšíření Sins of the Flesh. Dočkáme se nových herních mechanismů, příběhu a dalšího. Pokud bude přídavek alespoň zčásti tak rozsáhlý jako Relics of the Old Faith, máme se na co těšit a zároveň to bude další důvod vrátit se ke správě sekty s roztomilými zvířátky.

ANNOUNCING



SINS OF THE FLESH



our next FREE MAJOR CONTENT UPDATE!



Loyal Cultist, your patience has not gone unseen.



Coming very early next year, this update is packed with new features, stories, and more! pic.twitter.com/RYT4UJp9Tq — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 23, 2023

Cult of the Lamb od studia Massive Monsters vyšel vloni a učaroval krásnou stylizací i návykovým kolotočem mechanismů, který střídal manažerský tycoon temného kultu s roguelike procházením náhodně generovanými úrovněmi. Z naší recenze si odnesl zaslouženou osmičku.