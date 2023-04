Cult of the Lamb dostane bezplatné obsahové rozšíření

21. 4. 2023 8:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Jestli se sektářskému ovčímu bizáru Cult of the Lamb od studia Massive Monsters nedá něco upřít, je to věrnost vlastnímu svéráznému stylu. A krom toho je to i docela dobrá zábava, což hře přineslo úspěch jak ve světě, tak v naší recenzi, z níž si od Pavla odnesla osmičku.

zdroj: Devolver Digital

Zábava bude brzy ještě bohatší, protože se chystá bezplatný obsahový update s názvem Relics of the Old Faith. Můžete se těšit na novou příběhovou linku, která bude k dispozici po dohrání, předělané nepřátele i bosse, nové herní módy, questy, mechaniky, vylepšený management vaší sekty, foto mód a další novinky.

Chystejte rouna, update dorazí 24. dubna.