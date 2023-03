Roztomilá čarodějka inspirovaná studiem Ghibli válcuje Kickstarter

1. 3. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Studio Ghibli je nesmírně zvučné jméno, které se za svou bezmála čtyřicetiletou existenci podepsalo pod celou řadu obrovsky populárních a úspěšných animovaných filmů. Názvy jako Laputa, Můj soused Totoro, Princezna Mononoke či Cesta do fantazie, což bylo první anime, kterému se podařilo získat Oscara, musel alespoň slyšet i člověk, který jinak o japonskou kreslenou tvorbu ani nezavadí.

Většinu ze snímků režíroval slovutný Hajao Mijazaki (neplést se jmenovcem z FromSoftware), ale studio předvedlo, že to umí i bez něj v režisérském křesle, jak dokazuje třeba fantastická Arrietty ze světa půjčovníčků.

A když se doslechnete o hře, která se jmenuje Mika and the Witch's Mountain, člověk hned začíná lehce tušit. Přihodíme-li pak informaci, že půjde o dobrodružství malé čarodějky, která bude na koštěti provozovat kurýrní službu, už je naprosto jasné, odkud vítr vane: Někdo se díval na Doručovací službu čarodějky Kiki z roku 1989!

Film vypráví o mladé čarodějce Kiki, která se společně s extrémně božím kocourem Džidžim vydává do světa na zkušenou. Dorazí do města, zkouší najít uplatnění a nakonec si otevře onu kurýrní službu. Nečekejte ostré drama nebo akci, tenhle snímek je krystalicky čisté pohlazení na duši. A chystaná hra by na tom mohla být podobně.

Mika bude poletovat nad malebným ostrovem, řešit hádanky v prostředí i plošinovkové pasáže jak vystřižené z Wind Wakera a roznášet balíky. Při tom se blíže pozná s místními obyvateli, naváže s nimi vztahy, možná i přátelství a stane se cennou součástí ostrovní komunity. Přidejte vřelou, rozverně laděnou atmosféru, rozkošnou stylizaci i výhledy na všemi barvami jiskřící krajinu a relaxační zážitek je prakticky zaručen.

zdroj: Chibig Studio / YouTube

Hra ale bude mít i svůj vlastní příběh – uprostřed ostrova se tyčí hora, na jejímž vrcholku sídlí slavná stará čarodějnice. Právě tam se Mika chce dostat, jenže to hned nezvládne. A proto si bude vydělávat roznášením balíků, potřebuje totiž peníze na vylepšení koštěte.

Hráčský zájem je nesporný. O vývoji už se sice nějakou dobu ví, ale tvůrci hru před měsícem vpustili na Kickstarter, kde si řekli o vcelku skromných čtyřicet tisíc dolarů na dokončení. Kampaň se blíží do finiše, zbývají tři dny a hra má na svém kontě bezmála 1 100 000 dolarů.

A ještě ani zdaleka nemusí jít o finální číslo, jen během psaní tohoto článku se částka zvýšila snad o dalších deset tisíc. Což také znamená, že hra splnila všechny přídavné cíle a dočkáme se tak i triků na koštěti, rybaření, větší čarodějnické garderoby, celé řady postranních questů a dokonce zeldovského dungeonu.

Mika and the Witch's Mountain bude titul určený čistě pro jednoho hráče. Nabídnout by měla zhruba deset hodin hraní a tvůrci ji plánují vydat na počítače i konzole současné i minulé generace včetně Switche. Dojít by k tomu mělo okolo letošního října.