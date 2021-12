Rozšíření remasteru Kingdoms of Amalur je za rohem. A je veliké

3. 12. 2021 11:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Fantasy RPG Kingdoms of Amalur: Reckoning oslaví 9. února své desáté narozeniny. Noví vývojáři u kormidla ale nevydrželi čekat do významného výročí a rozšíření pro hru vydají ještě tento měsíc. I když, pravda, nejedná se o rozšíření původní hry, ale jejího loňského remasteru Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, takže je to vlastně jedno.

Pojďme se tedy podívat na to, co vás v dodatku Fatesworn čeká. Málo toho totiž vážně není. Příběh vás zavede do zasněžené tundry zvané Mithros s vrcholky provrtanými jeskyněmi, kde se postavíte přisluhovačům samotného boha chaosu Telogruse.

Naučíte se nové nebojové schopnosti, oblečete si jeden ze šesti nových setů zbroje, vybavíte se víc než dvěma desítkami zbraní a štítů, naučíte se pracovat s chaosem coby novým herním mechanismem, vyrazíte na bezpočet vedlejších misí, navštívíte na 25 dungeonů, jsou tu města, vesnice, procedurálně generované podzemí, potkáte staré i nové tváře a mnoho dalšího.

Hlavní dějová linka by vám měla zabrat alespoň šest hodin, zpestřovat vám ji bude nová hudba od oceňovaného skladatele Granta Kirkhopea. Rozšíření Fatesworn pro Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vychází 14. prosince na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One za 20 eur, případně spolu se speciální edicí remasteru za 55 eur. O verzi pro Switch se tisková zpráva vůbec nezmiňuje, pravděpodobně tedy dorazí později.