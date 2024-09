Rozšíření pro Prince of Persia: The Lost Crown vás zavede do myšlenkového paláce

6. 9. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Výborná únorová metroidvanie Prince of Persia: The Lost Crown půl roku po vydání přivítá placené příběhové rozšíření. DLC s názvem Mask of Darkness vychází za necelé dva týdny a Ubisoft nyní představil, co vojáka královské gardy Sargona v přídavku čeká. Odvypráví příběh jedné z dalších členek elitní perské jednotky Immortals, Radjen.

Konkrétně vás zavede do rozsáhlé nové oblasti Radjenina myšlenkového paláce, kde nebudou chybět nové možnosti pohybu přizpůsobené trochu méně v realitě ukotvenému prostředí. Spolu s tím se můžete těšit i na nové typy pastí, nepřátel a podobně. Do Radjeniny duše se dostanete pomocí teleportu skrytém v tajné místnosti ve městě na hoře Qaf.

zdroj: Ubisoft

Abyste se k rozšiřujícímu obsahu vůbec dostali, musíte se Sargonem utéct z hlubin a odemknout si schopnost Shadow of the Simurgh ovlivňující čas, takže je nutné odehrát poměrně podstatnou část základní hry. Zároveň protagonista v myšlenkovém paláci přijde o všechny amulety a schopnosti i o podstatnou část šípů a léčivých předmětů.

Zůstane mu jen dvojice časových schopností, což vás donutí být pořádně kreativní s tím, co Sargonovi zbude. Kromě hádanek a nástrah se budete muset vypořádat třeba s novým typem mechanických strážců připomínajících pavouky, s ptačími nepřáteli s čepelemi místo peří a s mrštnými přízraky. Čeká na vás také nové vybavení či božské zkoušky.

Rozšíření Mask of Darkness pro Prince of Persia: The Lost Crown vychází na PC (Steam, Ubisoft Store, Epic), PlayStation, Xbox a Switch 17. září.