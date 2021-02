Rozšíření Murder on Eridanos pro RPG The Outer Worlds vyjde ještě před začátkem jara

10. 2. 2021 7:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Take-Two zveřejnilo tento týden finanční zprávu za uplynulý kvartál a mimo prodejních čísel GTA V z ní lze vyčíst i informace o hrách s méně miliony prodaných kusů na kontě. Kupříkladu druhé příběhové DLC s názvem Murder on Eridanos pro dva roky staré RPG od Obsidianu The Outer Worlds by mělo dorazit před koncem března 2021, a to pro PC, PlayStation 4, Xbox One a samozřejmě s využitím zpětné kompatibility i pro novou generaci konzolí.

Mimo to vyjde Murder on Eridanos i na Nintendo Switch někdy během letošního roku, ale s menším zpožděním oproti ostatním platformám. Větší časový rozestup se týkal i prvního DLC, Peril on Gorgon, které na Switchi vyšlo teprve včera, zatímco na PC a ostatních konzolích se objevilo už v září loňského roku.

Podle popisku v Expansion Passu má být Murder on Eridanos posledním (a tím vůbec nejlepším!) dobrodružstvím Halcyon Helen, což je hlavní hrdinka propagandistického seriálu, která zachraňuje obyvatele kolonie před antikapitalisty. Podobně jako v prvním rozšíření můžete počítat s novým příběhem, lokacemi i vybavením a pravděpodobně taky se zvýšením maximální úrovně postavy.

O dalších detailech ohledně The Outer Worlds: Murder on Eridanos vás budeme informovat, jakmile budou známé.