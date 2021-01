Rozšíření Fatal Falls pro Dead Cells vyjde za dva týdny. Střezte se zahradníka

14. 1. 2021 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po více než dvou letech od vydání je tu teprve druhé placené rozšíření pro výbornou roguelike plošinovku Dead Cells. Tvůrci ze studia Motion Twin se totiž zaměřují především na bezplatné updaty, kterých vydali už na dvě desítky. Ale druhé placené rozšíření Fatal Falls je již za dveřmi.

Za cenovkou přívětivých pěti eur (stejně jako v případě prvního DLC The Bad Seed) se ukrývají dvě nové lokace situované do prostřední části hry. Oblast The Fractured Shores se náhodně točí s existujícími Stilt Village a Clock Tower. Zaujme vás malými levitujícími ostrůvky, pohanskými okultisty a pastí vedle pasti.

Druhou oblastí jsou přímořské útesy The Undying Shores, kde potkáte nemrtvé léčitele provádějící podivné experimenty. Tato lokace rotuje s existujícími Slumbering Sanctuary a Forgotten Sepulchre. Kromě nich se těšte ještě na Mauzoleum, ve kterém vás potrápí boss Zahradník. Jemu totiž na kytičky nikdo šlapat nebude!

Rozšíření Fatal Falls pro Dead Cells vyjde již 26. ledna na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Konzolové verze základní hry by se v únoru měly dočkat ještě 21. updatu Malaise, který je už od konce minulého roku dostupný pro PC verzi.