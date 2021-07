Rozkošná puzzle hra Moss se dočká pokračování

10. 7. 2021 10:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

V rámci včerejšího State of Play jsme mohli vidět i trailer nově oznámené pokračování hry pro virtuální realitu Moss s podtitulem Book 2. Hra Moss, zcela nepokrytě inspirovaná komiksem Myší hlídka, původně vyšla pro PlayStation VR v únoru 2018. Později se dostala i na PC pro HTC Vive a Oculus.

Hráli jste v ní za Vypravěče, který pomáhal roztomilé myší dobrodružce Quill v její cestě za záchranou uneseného strýčka. V chystané dvojce by měl příběh navazovat na události prvního dílu. Pokud vám ale jednička utekla, prý se nemusíte bát. Šéf vývoje, Joshua Stiksma, který mimochodem dřív pracoval například pro BioWare, se nechal slyšet, že titul bude rozhodně přístupný i pro ty, co jedničku nehráli.

Fanoušci se mohou jako tradičně těšit na nová prostředí, zábavné hádanky, ale i vylepšené souboje. Myší rytířka Quill a Vypravěč, tedy vaše postava, získají nové schopnosti - ať už jde o novou sadu zbraní nebo třeba v případě Vypravěče více možností, jak vytvářet pro Quill plošinky a cesty.

„Je to příjemný pocit sáhnout si na věci a pohnout s nimi, a pak vidět, jak na ně Quill leze nebo si s vámi plácne,“ prozradil Stiksma pro Eurogamer. „Není to jen dobrodružství v klasickém videoherním smyslu, je to emocionální cesta s někým, koho můžete považovat za přítele. Na to chceme v Moss: Book 2 klást ještě větší důraz.“

Hra zatím nemá stanovené datum vydání a není ani jisté, jestli bude stejně jako v případě prvního dílu exkluzivita pro PlayStation VR pouze časová. Pro všechny fanoušky malých hlodavců je to ale určitě dobrá zpráva.