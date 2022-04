Rocket League na golfovém hřišti? Vyzkoušejte betu Turbo Golf Racing

28. 4. 2022 14:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Že by se Rocket League vracelo na výslunní? Včera jsme tu měli zprávu o údajné variaci s tronovskými motorkami od Take-Two, dnes je tu rovnou k vyzkoušení pro změnu golfová variace. Závodní arkáda Turbo Golf Racing vás zve do kratší otevřené bety.

Od dnešního dne do pondělí si můžete zažádat o přístup ke hře skrze Steam a Xbox a zjistit tak, zda má novinka co nabídnout. Lákat vás bude na automobilový golf, v němž se za míčkem bude honit osm hráčů. Každý ve svém závoďáku a za svým míčkem, ale i tak nebude o strkanice nouze.

Po vzoru Rocket League můžete se svými vozidly skákat, poletovat po hřišti, používat boosty a dělat zkrátka vše pro to, aby právě váš míček byl tím prvním, který se zakutálí do jamky. Na rozdíl od Rocket League tu nejste zavření ve sterilní aréně, ale neustále uháníte kupředu po dvanácti trávnících plných stromů a zpomalujících pískovišť.

Vedle multiplayerových závodů nechybí časovka pro jednoho a denní mise. V rámci levelovacího systému si odemykáte nová jádra, která vylepší vlastnosti vašeho vozidla. Vedle toho dojde i na kosmetické doplňky, ať už je řeč o úpravě vzhledu auta, či míčku.

Pokud se vám Turbo Golf Racing zalíbí, ještě během letošního roku vyjde na Steamu, Xboxu One, Xboxu Series X|S a v Game Passu. Jakýkoliv postup hrou v rámci aktuální bety se ale do plné verze nedochová. Svými úspěchy v betě si akorát můžete zajistit exkluzivní kosmetické předměty do plné hry.