Rise of the Ronin se prodává lépe než Nioh. Koei Tecmo se začne víc soustředit na podobné hry

2. 5. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Akční RPG Rise of the Ronin podle finanční zprávy vydavatelství Koei Tecmo překonalo v prodejích sérii Nioh, byť konkrétní čísla prodejů firma neuvádí. Hra přitom vyšla teprve minulý měsíc, a to navíc pouze jako exkluzivita pro PlayStation 5.

Společnost si pochvaluje, že byl Rise of the Ronin jejich první AAA hrou v otevřeném světě, která jim pomohla zvýšit úroveň vývoje, technologií a procesů. Zpráva také uvádí velmi pozitivní uživatelské recenze a skóre na agregátoru hodnocení Metacritic, které se vyšplhalo na 76. Vedle převažujících kvalit, mezi které patří soubojový systém, příběh nebo historické zasazení, si jsou ale v Koei Tecmo vědomi, že grafika a vatová výplň otevřeného světa jsou těmi slabšími stránkami jejich nejnovějšího titulu.

Vypadá to ale, že se japonské vydavatelství na podobné hry zaměří i do budoucna. Svědčí o tom například fakt, že zakládá takzvané „AAA Studio“, které se má v budoucnu zaměřit na pravidelné vydávání velkých her. Zřejmě nejde o vývojáře jako takové, ale tým uvnitř organizace, který bude napříč studii pod Koei Tecmo dohlížet, řídit a koordinovat vydávání velkých konzolových titulů.

Koei Tecmo zkrátka ve hrách typu Rise of the Ronin vidí budoucnost a bude jistě zajímavé sledovat, kam až svou akční formulku firma dokáže v příštích letech dotáhnout. Ostatně Ronin si z Pavlovy recenze odnesl osmičku. „Hra sice nevyhraje žádnou soutěž krásy a Team Ninja by potřeboval kurz designu uživatelského rozhraní, přesto je tohle japonské dobrodružství fantasticky zábavnou akční jízdou s hromadou čepelí, usekaných hlav a politikaření. A jako bonus – ňuchňání koťátek!“ napsal v recenzi.