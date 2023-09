Říjnové hry pro PS Plus vás vezmou na normální i divný venkov a vyděsí vás mutanty

28. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nový měsíc je skoro tady, což kromě blížící se další výplaty znamená i nové hry v předplatném PlayStation Plus. Na uživatele této služby se chystá trojice velmi nesourodých titulů, ze kterých by si měl vybrat skoro každý.

Patrně největším tahákem bude loňským The Callisto Protocol, ambiciózní projekt otce Dead Space Glenna Schoffielda, který sice rozhodně není špatnou hrou, ale zjevně nenaplnil komerční očekávání a nedávno jsme se dozvěděli, že Glenn sbalil kufry a opustil své studio Striking Distance. Návštěva vesmírné věznice s množstvím vražedných nebezpečí se ale rozhodně vyplatí, zejména za příjemnou cenu v PS Plus.

Pokud jsou vám sci-fi slizoni nepříjemní a raději dýcháte čerstvý vzduch, maximálně okořeněný odérem hnoje, pak pro vás v Sony přichystali další ročník populárního simulátoru zemědělce, tedy Farming Simulator 22. I tentokrát se budete moci poměrně komplexně starat o své hospodářství, orat, sít, kydat, prodávat plodiny a hlavně jezdit v širokém vozovém parku masivních zemědělských strojů.

No a jestliže váš vkus leží někde mezi, máte sice rádi tu vůni hnoje, ale zároveň byste chtěli čas od času odpravit i nějakého toho nelidského mizeru, pak by vám do noty mohlo padnout izometrické akční RPG Weird West z divného divokého západu, na kterém mimo jiné pracoval i Raph Colantonio, veterán herního průmyslu, který ve studiu Arkane pracoval na takových značkách, jako je Dishonored, Prey, Arx Fatalis nebo Dark Messiah of Might and Magic.

Všechny zmíněné hry si mohou zahrát majitelé nejen současné, ale i minulé generace PlayStationu. Ke stažení budou od 3. října, do 2. října máte ještě čas aktivovat stávající nabídku, která zahrnuje poslední Saint's Row, Generation Zero a Black Desert Online - Traveler Edition.