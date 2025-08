Restaurátorští mistři z Nightdive nejspíš pracují na remasteru Quake III Arena

6. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Nightdive možná chystá návrat zlaté éry arénových stříleček. Narážka v jejich vlastním streamu napovídá, že by zanedlouho mohl být oznámen remaster Quake III Arena.

Na Redditu si pozorní fanoušci všimli komentáře od vývojářů, kde lákají na brzké oznámení, na které „se upřou všechny oči, teda pardon, Orbby.“ Naráží tím na jednoho z botů právě z Quake III Areny, za kterého jste mohli hrát. Zmínka tedy velmi pravděpodobně není náhodná, spíš jde o přímou narážku na budoucí odhalení.

Studio Nightdive by nebylo v tomto směru žádným nováčkem. Už dříve oživilo řadu klasických stříleček pro moderní hardware – od System Shocku až po první díl Quaka, a to často ve spolupráci s původními vývojáři. Tentokrát by ale šlo o trochu tvrdší oříšek. Quake III Arena je totiž čistokrevně multiplayerová záležitost bez tradiční kampaně.

Původní hra vyšla už v roce 1999 a prakticky okamžitě se stala klasikou LAN párty. Zaměřením na ryzí online souboje bez jakýchkoliv příběhových kudrlinek položila základy moderním esportům. Pokud se spekulace potvrdí, mohli bychom se už brzy dočkat moderní verze hry, která změnila vnímání kompetitivních stříleček. A konečně by si ji mohli naplno vychutnat i ti, kteří její zlatou éru tehdy minuli.