Resident Evil Village se snad zase ukáže na akci PlayStationu

Resident Evil Village se dočkal oficiálního oznámení při příležitosti odhalení PlayStationu 5, věděli jsme o něm však ještě o něco dříve díky drobečkům informací od insidera jménem Dusk Golem. Capcom sám sice hru v červnu předvedl skrz trailer, od té doby je ale ticho po pěšině a my se o dalších střípcích dozvídáme opět jen neoficiální cestou.

Osobně projekt docela bedlivě sleduji, pokud vás tedy Village zajímá, můžete si všechny dosud dostupné informace přečíst ve starších článcích. Dusk Golem se nyní opět připomíná a na Twitteru uvádí, jak se to se hrou aktuálně má. Údajně jsme prý další záběry měli vidět už v průběhu srpna, došlo ale k odkladu a nakonec nevyšla ani prezentace v rámci digitálního Gamescomu.

(1/2) For those asking about Resident Evil 8, from what I've heard it was originally supposed to appear at the Sony State of Play at the start of August, but several things from that got pushed further back, Gamescom was a maybe but things didn't work out. My assumption is with a