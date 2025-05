Remaster testosteronové akce Gears of War: Reload oznámen. Podívá se i na PlayStation

6. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Král cover shooterů se vrací. Klasická akčňárna Gears of War z roku 2006 dostane remaster a vůbec poprvé v historii série zamíří mimo Xbox a PC – nově i na PlayStation. Drsné hlášky, štěkání kulometů a řev podvěsné motorové pily se opět rozezní v Gears of War: Reloaded.

Hra bude obsahovat kompletní obsah Gears of War: Ultimate Edition, tentokrát však v technickém provedení odpovídajícím současným standardům. Těšit se můžete na 4K rozlišení, 120 snímků za sekundu, Dolby Atmos, vylepšené nasvícení, ray tracingové stíny, super resolution a nulové nahrávací časy v kampani. Na vývoji spolupracují studia The Coalition, Sumo Interactive a Disbelief.

Součástí hry bude celá příběhová kampaň včetně bonusového aktu, všechny multiplayerové mapy a módy, a také kompletní sada odemykatelných postav, skinů a kosmetických doplňků. Vše bude dostupné od prvního dne bez nutnosti dodatečných nákupů.

Zahrát si můžete, sólo, v kooperaci na jedné obrazovce i online a v až osmi hráčích v PvP režimech. Díky crossplayi a crossprogression bude možné hrát napříč všemi platformami. Plná funkčnost však bude vyžadovat přihlášení přes Microsoft účet, který zároveň umožní sdílení postupu mezi zařízeními.

Jako poděkování fanouškům studio nabídne Gears of War: Reload zdarma všem, kteří vlastní digitální kopii Gears of War: Ultimate Edition, respektive ji stihli pořídit před včerejším oznámením hry. Uživatelé Game Passu se mohou těšit na to, že hra bude dostupná v den vydání, jinak je cena remasteru nastavená na 40 dolarů.

Gears of War: Reloaded vychází 26. srpna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.