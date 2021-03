Remaster Diabla II bude kompatibilní se starými uloženými pozicemi

5. 3. 2021 13:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Oznámení Diablo II: Resurrected, remasteru 20 let staré legendy, nám v redakci udělalo ohromnou radost. Dokonce takovou, že jsme se jali zavzpomínat na dvě dekády staré zážitky v rámci skoro dvouhodinového streamu, během nějž padli prakticky všichni pamětihodní bossové.

Co nás ale potěšilo snad ještě víc, je oznámení, že Resurrected bude kompatibilní s našimi starými uloženými pozicemi. Pokud se vám tedy někde na disku stále povalují zaprášené savy obsahující mocné vylevelované postavy se skvělým vybavením, máte skvělou příležitost je znovu vzít do akce.

Diablo II: Resurrected navíc nabídne cross-save, pokud si tedy koupíte hru na PC a zároveň na Switchi, bude se váš dosažený postup promítat napříč platformami. Z toho vyplývá, že třeba svého dvacet let piplaného nekromanta můžete vzít konečně na výlet mezi lidi a chlubit se s ním na veřejnosti.

V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy má remaster dorazit. Z dostupných informací stojí za vypíchnutí snad ještě fakt, že na pozadí remasteru stále běží stará dobrá klasická verze a hra nabídne možnost do ní kdykoli přepnout. Závanům nostalgie (nebo co to smrdí ze zatuchlých krypt 2. aktu) tak nebude nic stát v cestě.