Remake GoldenEye 007 narazil. Tvůrci ho dodělají bez Bonda

11. 8. 2020 14:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ben Colclough se před dvěma roky rozhodl vytvořit svépomocí v Unreal Enginu remake dnes již 23 let staré bondovky GoldenEye 007. Dal si dva cíle. Zaprvé, přepracovat celou singleplayerovou kampaň, zadruhé, stihnout to do srpna roku 2022, kdy původní hra pro Nintendo 64 oslaví své první čtvrtstoletí na světě.

Ale včerejší noc byla pro projekt GoldenEye 25 osudová a jeho budoucnost byla zpečetěna mnohem dřív a způsobem, který potěší málokoho. Tvůrci remaku na svůj Twitter vyvěsili oznámení, že byli držitelem práv MGM/Danjaq požádaní, aby ukončili vývoj, zrušili přidružené sociální sítě a smazali všechny příspěvky.

A protože se nechtějí pouštět do soudní pře, kterou by – ruku na srdce – vyhráli jen stěží, dojde ke zrušení účtů nejpozději tento pátek. Vývoj GoldenEye 25 je v tuto chvíli zastavený, zrušený, ale není to úplný konec veškeré snahy oddaných fanoušků.

zdroj: GoldenEye 25

Tvůrci remaku pohotově založili nový twitterový účet Project Ianus, což je zároveň název jejich nové hry vzdávající hold klasickým střílečkám z 90. let. V tomto projektu bude zužitkovaná spousta assetů vytvořených pro GoldenEye 25, které buď vůbec nepodléhají licenčnímu kladivu, nebo se mu po menší úpravě vyhnou (viz galerie).

Zároveň se tím tvůrcům otevírá jistě velmi vítaná možnost vydání projektu na Steamu a s tím související zpeněžení. Tedy, případná monetizace je výsledkem mé vlastní úvahy, třeba se tvůrci budou držet původní myšlenky a jejich dílo jednoho dne vyjde zdarma. V každém případě bez Jamese Bonda, ale buďme rádi, už i s ohledem na duševní zdraví vývojářů, že svůj projekt vůbec mohou alespoň nějakým způsobem dotáhnout do konce.