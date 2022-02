Remake Demon's Souls prý ještě neodhalil všechna svá tajemství

8. 2. 2022 15:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Remake legendárních Demon's Souls ze sklonku roku 2020 ozdobil launch PlayStationu 5 a i rok po svém vydání patří mezi nejpůsobivější audiovizuální zážitky, které můžete na nové konzoli od Sony absolvovat. Krásná grafika, skvělý soundtrack a fantastická hratelnost ale nejsou těmi jedinými důvody, proč se do Boletarie vracet.

Modder Lance McDonald, který se do srdcí fanoušků soulsborne her zapsal třeba neoficiálním 60 FPS patchem pro Bloodborne, na Twitteru tvrdí, že v remaku na své objevení stále čekají čtyři předměty. Ty do hry měli vložit vývojáři z Bluepoint Games coby novinky, které v původní hře neexistovaly, podobně jako třeba extrémně dobře ukrytý Penetrator Armor.

McDonald si jakékoli bližší detaily nechává pro sebe, zná ale minimálně názvy oněch předmětů. Dodává, že zmínky o nich našel v herních datech, a pokud se mu někdy povede získat PS5 s jailbreakem, možná je dokáže ve hře vypátrat.

Bluepoint Games added a number of new items to the Demon's Souls Remake that still remain undiscovered. — Lance McDonald (@manfightdragon) February 7, 2022

Bluepoint Games jsou vkládáním easter eggů do svých remaků proslulí, totéž ostatně potkalo i jejich předchozí Shadow of the Colossus, kde jste s Wanderem mohli objevit skrytou jeskyni či pláž odkazující na další hry od Team Ico. V případě Demon's Souls se hovořilo například o zvuku plačícího dítěte, který má naznačovat chystaný remake Bloodborne. Studio ale údajně také pracuje na prvním vlastním projektu, který nebude předělávkou žádné cizí hry. Tak uvidíme, zda a kdy se tajemství Demon's Souls podaří odhalit úplně.