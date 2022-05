Remake Dead Space vyjde v lednu. Dopřejte si ochutnávku atmosféry

13. 5. 2022 10:33 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Moderní předělávka sci-fi hororu Dead Space od studia Motive vydavatelství Electronic Arts vyjde 27. ledna 2023 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Tvůrci to oznámili během včerejšího živého přenosu, který spíš než nové záběry z hraní nabídl náhled do zákulisí tvorby remaku čtrnáct let staré hry.

Producent Philippe Ducharme tvrdí, že si tým vývoj velmi užívá, protože je z většiny tvořen věrnými fanoušky značky, kterou nadevše respektují. Na druhou stranu se nezdráhají upravit některé herní mechanismy, postavy nebo příběh. Hlavní hrdina Isaac tak například předloze navzdory tentokrát bude disponovat vlastními hlasivkami.

Včerejší přenos se zaměřil především na grafická vylepšení, ať už se týkají modelů postav, prostředí, anebo třeba nasvícení. Ukázka z hraní ze strojovny je pak navzdory zasazení tou méně technickou částí a milovníkům původní hry bude jistě povědomá.

EA Motive přislíbilo bližší pohled na nadcházející Dead Space během letošního října v období před Halloweenem. Během letních akcí typu Summer Game Fest suplujícího E3 či srpnového Gamescomu se tak survival horor pravděpodobně neukáže. Samotné vydavatelství vlastní stream EA Play Live pro letošek zrušilo.

Původní trilogie Dead Space vyšla mezi lety 2008 až 2013, dočkala se také několika spin-offů. Série se většinou odehrává v 26. století, kdy si protagonista Isaac Clarke musí poradit s protivníky v podobě nekromorfů. Většinou nějakým svérázným způsobem včetně dekapitace anebo alespoň odřezání končetin. Překvapivý návrat značky v podobě remaku oznámilo vydavatelství Electronic Arts loni v červenci.