Rekonstrukce hotelu nikdy nebyla tak podivná jako v There Are No Ghosts At The Grand

9. 6. 2025 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zatímco většinu letošního Summer Game Festu jako by ovládly temné soulsliky a střílečky plné testosteronu, There Are No Ghosts At The Grand působí jako hra, která do předvídatelné směsky spadla z jiné planety. Prvotina studia Friday Sundae působí se tváří jako podivuhodný mix Powerwash Simulatoru, Luigi’s Mansion a... muzikálu o ztraceném otci?

V na jednu stranu podivně přívětivé, ale zároveň mrazivé mysteriózní adventuře z pohledu první osoby se ujmete Chrise Davida, mladého Američana, jenž po zesnulém otci (kterého nikdy nepoznal) zdědí chátrající hotel na východním pobřeží Anglie. Hotel rodině patří už několik generací, ale mezi jeho zdmi se skrývá víc než jen rozvrzané parkety a starý nábytek.

zdroj: Friday Sundae

„Hra není simulátor ani roguelike, ale příběhová adventura s hloubkou, srdcem a humorem,“ vysvětlil kreativní ředitel Anil Glendenning. Renovace hotelu je rychlá, svižná a zábavná. Pomocí přepálených nástrojů, jako je nábytkové dělo, písečná tryska nebo kopretinový samopal rychle zkrášlíte libovolnou místnost. Ale pozor: čas běží. Na rekonstrukci máte jen 30 dní a 30 nocí, protože pod hotelem dřímá cosi zlověstného.

V noci je zakázáno pracovat, protože věci, které lezou z pláže a šourají se chodbami hotelu, prý rozhodně nechcete potkat. Především byste ale neměli věřit všemu, co vidíte, a dokonce ani hlavnímu hrdinovi. „Chris dělá věci, když se nedíváte. Skoro jako by věděl, že ho sledujete. Je to nespolehlivý vypravěč,“ varuje Glendenning.

Hotel obývá řada excentrických postav, z nichž každá má vlastní příběh a vztah k místnosti, kterou spravuje. Stařičký Colin, válečný veterán a správce rodinných tajemství, postává v hotelové lobby. Jeho dcera Lily dští sarkasmus v zahradách a sklenících. A pak je tu kocour Mr. Bones the Bastard, kterého si podle tvůrců zamilujete, přestože je to pěkný dareba.

zdroj: Friday Sundae zdroj: Friday Sundae

Mezi renovací a objevováním tajných chodeb i skrytých místností sbíráte vzpomínky. Staré noviny, výstřižky, útržky dopisů, to vše si skládáte na nástěnku zločinu, abyste dali dohromady příběh, jehož kořeny sahají hlouběji, než se na první pohled zdá. A když se vám zachce změnit prostředí, můžete si opravit loď a vydat se do blízkého přímořského městečka Kingswood On Sea, kde najdete opuštěné minigolfové hřiště, potápěčské záhady a divné postavy s ještě divnějšími úkoly.

Hudebně hra sází na vlastní kapelu The Concierge, která vás v hotelu zásobuje punkem, skáčkem i melancholickými melodiemi. Zní jako večerní rádio v hotelové hale, kde se zastavil čas. „Naší inspirací byly duchařské příběhy, ale i běžný život,“ říká Glendenning. „Ten moment, kdy se nastěhujete do nového bytu. Přes den je útulný, ale v noci jdete chodbou na záchod a najednou vám běhá mráz po zádech. A to je přesně ten moment, který jsme ve hře chtěli zachytit.“

zdroj: Friday Sundae

There Are No Ghosts At The Grand slibuje netradiční zážitek na pomezí pohody a paranoii, kde každé dveře mohou skrývat novou milou melodii, ale taky z dobrých důvodů dávno pohřbené tajemství. A vy budete muset zjistit, co je pravda, co klam a kdo vám vlastně celou dobu lže. Protože i když vám všichni tvrdí, že v hotelu žádní duchové nejsou, možná se jen bojí podívat pravdě do očí.