AKTUALIZOVÁNO: Reklamy při výběru zbraní? Call of Duty čelí kritice za další krok k agresivní monetizaci

3. 6. 2025 10:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Aktualizováno:

Activision se omluvil a reklamy ze hry stáhl. Podle vyjádření šlo o test funkcionality uživatelského rozhraní, který se do hry dostal omylem. Další chybou mělo být skrytí úrovní hráčů v lobby. Podle fanoušků mělo jít o způsob, jak neodradit nováčky ze zápasů proti zkušenějším soupeřům.

Je otázka, nakolik slovům o omylu Activisionu věřit. Je velmi pravděpodobné, že kdyby se hlasití hráči neozvali, reklamy by hře zůstaly. Podobně to zkoušel s reklamami v prémiových hrách dříve i Ubisoft.

Původní text:

S příchodem čtvrté sezóny do Call of Duty: Warzone a Black Ops 6 se na začátku her v nabídce výbavy a zbraní objevila novinka, která hráče zaskočila – reklamy na placené balíčky. Společnost Activision je implementovala do herního rozhraní bez většího oznámení, což pochopitelně okamžitě vyvolalo negativní reakce napříč komunitou.

zdroj: Reddit/Activision

Reklamní boxy propagující kosmetické doplňky a zbraně z obchodu se nyní zobrazují přímo v nabídce loadoutů, tedy v místě, kde si hráči tradičně upravují svou výbavu. Reklamy jsou navíc přítomné i v záložce událostí, čímž zasahují další část uživatelského rozhraní. Kritika míří především na skutečnost, že se tato forma propagace neobjevuje pouze ve free-to-play titulu Warzone, ale i v prémiovém Black Ops 6, jehož cena se pohybuje okolo 80 eur.

Na sociálních sítích a fórech se rychle objevila vlna nevole. Hráči upozorňují, že herní prostředí začíná připomínat mobilní tituly, kde jsou podobné praktiky běžné. U prémiové hry se však očekává jiný standard. „Kdyby to bylo jen ve Warzone, dalo by se to pochopit. Ale v placené hře? To už je moc,“ zní jeden z častých komentářů. Jiní upozorňují, že takové umístění reklam nijak nepomáhá prodejům, spíše naopak.

Call of Duty má s monetizačními modely dlouhou zkušenost. Battle passy, prémiové edice battle passů a rozsáhlé nabídky ve virtuálním obchodě jsou dnes běžnou součástí značky. Po akvizici Activisionu Microsoftem za 69 miliard dolarů však část hráčů vnímá posun ke stále agresivnějším formám monetizace.

Za pozornost stojí i nedávné oznámení, že Activision ukončil podporu mobilní verze Warzone, která měla být vstupní branou série do mobilní budoucnosti. Společnost přiznala, že projekt nesplnil očekávání, což mohlo také ovlivnit současné rozhodnutí více tlačit na monetizaci hlavních titulů. Activision podle serveru IGN zatím na kritiku veřejně nereagoval.