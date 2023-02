Redfall si bez internetu nezahrajete

2. 2. 2023 15:05 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystaná krvesajská avantýra od studia Arkane slibuje zábavné akční vyžití a mordování nočních běsů na sto a jeden způsob jak s partou kamarádů, tak o samotě. Teď však vyšlo najevo, že se ani ti, kdo preferují druhou možnost, neobejdou bez internetového připojení.

Na stránkách hry najdete sadu často kladených dotazů, z nichž se mimo toho, jak nebývale hodnotné bonusy typu Trochu lepší brokovnice dostanete, když si hru předobjednáte, dozvíte, že Redfall bude vyžadovat permanentní online režim.

Ono by se na jednu stranu chtělo podotknout, že je to vlastně celkem fuk, vzhledem k tomu, že jsme v dnešní době beztak všichni online prakticky neustále, ale... proč do toho lidi nutit? Jasně, Redfall se s největší pravděpodobností bude opírat o komunitní a sociální funkce, jenže co si tvůrci slibují od toho, tlačit do nich hráče na sílu?

Zážitek třeba v takovém Death Strandingu také velkou měrou stál na vzdáleném, a přeci společném putování s ostatními, což při hraní offline pochopitelně zmizelo, ale nikdo vás ze hry nevykopl, když vypadl internet, jen jste prostě dál kráčeli opravdu sami. Což ale mimochodem také mělo něco do sebe.

A hlavně, byli byste schopní dát ruku do ohně za to, že vám internet nikdy nevypadne, je stoprocentně stabilní a kvalita připojení nikdy nepokazí zážitek? Pokud ano, tak vám tedy upřímně závidím.

Není to jediná jobovka, hra ještě k tomu bude vyžadovat účet u Bethesdy, který si budete muset propojit se svým účtem na Steamu nebo Xboxu. To pak člověka napadá, jestli vydavatelé vlastně chtějí, aby jejich hru někdo hrál, když připraví podobnou překážkovou dráhu, aby jejich dílo vůbec šlo spustit.

Redfall vychází 2. května 2023 na počítače a Xboxy současné generace. Hned po vydání bude k dispozici i na Game Passu, takže zájemci alespoň budou moci snadno zjistit, zda kvality hry stojí za překračování všemožných klacků pod nohama.