Reboot Saints Row představuje svůj editor postav a maniakální možnosti přizpůsobení

20. 4. 2022 21:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Restart série Saints Row zatím nevzbudil tak hlasité ohlasy, v jaké tvůrci ze studia Volition asi doufali. I proto se na konci loňského roku rozhodli přesunout datum vydání z letošního února na konec léta, aby počáteční vlažné přijetí zvládli dohonit rozsáhlou marketingovou kampaní.

Pod tu spadá i dnešní oficiální stream, který byl celý věnovaný bohatým možnostem přizpůsobení – ať už samotné postavy, jejího gangu, zbraní, vozidel, či interiérů budov. Editor postav a garderoby byl v rámci série vždycky natřískaný a ani tentokrát tomu nebude jinak.

zdroj: Volition zdroj: Volition

Tvůrci se rozhodli ze Saints Row odstranit binaritu týkající se pohlaví – na trojúhelníku upravíte poměr štíhlosti, tloušťky a svalnatosti, na posuvníku upravíte křivky boků a ramen, ale pohlavní orgány a jejich velikost si z katalogu vyberete samostatně. Stejně jako třeba protézy nahrazující ruce nebo nohy.

Všechny další možnosti včetně hlasů jsou tak přístupné všem genderům a oblečení je zcela unisex.

Detailně si budete moct vymodelovat také obličej, vybrat si z mnoha barev, typů a textur kůže, nepřeberné nabídky vlasů, vousů, ochlupení, tetování a dalších nabídek, díky kterém stvoříte unikátního vůdce Saints dle vašich nejniternějších představ.

Vzhled hlavní postavy budete moct měnit i během hraní s pomocí mobilní aplikace, kdykoliv vám přestane vyhovovat. Navíc se o svou postavičku můžete podělit i se světem v rámci Boss Factory a případně si tam vybrat z tvorby ostatních hráček a hráčů.

zdroj: Volition

Vrací se dlouho nevyužívaná možnost vrstvení oblečení, což ocení nejen fanoušci ponožek v sandálech, ale i fandové konkrétních triček pod konkrétními bundami. Převlékat můžete kromě hlavní postavy i členy své party a gangu, takže vám v Santo Ileso nebude nikdo dělat ostudu absencí vkusu. Nebo ji naopak bude dělat schválně co nejvíc, vaše volba.

Přizpůsobit si budete moct i zbraně, a to po vizuální i funkční stránce. Některé typy zbraní mají dokonce přepínatelné modely, jiné jen skiny měnící barvy a materiály, případně povrchy. Milovníkům samolepek též zaplesá srdce. Vedle toho si ale budete moct pořídit i upgrade vylepšující poškození, přesnost, kadenci a velikost zásobníku. Používáním zbraní a plněním výzev si navíc budete moct pro každou z nich odemknout ikonickou schopnost.

zdroj: Volition

V rebootu Saints Row najdete také přes 80 vozidel od sporťáků přes pirátskou loď až po zmrzlinářský vůz – a asi už vás nepřekvapí, že i ta si budete moct různě přebarvovat a upravovat. Na kapotu auta si můžete přidělat maskota, vyměnit disky, pneumatiky, zrcátka, mřížky, prahy, přidat spoilery, ztmavit skla a upravit zvuk klaksonu i motoru.

Těšit se můžete i na funkční tunění – nitro, možnost předělat auto na off-road nebo připojit odtahovací kabely, s nimiž budete moct páchat tunu chaosu. Stejně jako v případě zbraní si skrz různé výzvy budete moct odemykat různé bizarní schopnosti jako krabí řízení s volným otáčením všech čtyř kol nebo katapultáž ze sedadla řidiče.

zdroj: Volition zdroj: Volition

Co se týče hnízda Saints v podobě kostela, klíče k němu dostanete zhruba v polovině hry. Pohodlně z něj budete moct upravovat styl svůj i celého gangu, vizuálně se ale bude měnit i katedrála samotná, a to jak s vaším postupem hrou z ruiny do majestátního reprezentativního sídla, tak i vaším vlastním přičiněním, protože si tam budete moct vystavit různé trofeje a dekorace v podobě sběratelských předmětů poschovávaných ve městě.

zdroj: Volition

Vedle kostela si pořídíte i skromnější byt a časem i garáž, odkud také budete moct spravovat své kriminální impérium, věnovat se podnikatelským aktivitám a samozřejmě se převlékat a přezbrojovat.

Saints Row se svými rozsáhlými možnostmi přizpůsobení všeho možného vychází 23. srpna 2022 pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S a Xbox One.