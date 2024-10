Realpolitiks 3 vás nechá vybombardovat sousední stát i kolonizovat vesmír

15. 10. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování politické grand strategie Realpolitiks 3: Earth and Beyond vás usadí do prezidentského/diktátorského/královského křesla libovolného státu, ve jehož čele se pokusíte si vydobýt místo v dějinách. A to jak diplomacií, tak silou, která se protentokrát neomezí jenom na přetahování o regiony na Zemi.

Vůbec poprvé v sérii se mohou hráči účastnit orbitálního a planetárního válčení ve Sluneční soustavě. Každá orbita vesmírného tělesa se může stát potenciálním bojištěm o nadvládu nad nerostnými surovinami a strategickými pozicemi.

No dobře, nemusíte se hned uchylovat k meziplanetární genocidě, zvítězit jde samozřejmě i po dobrém. Pokud sestavíte efektivní vládu, kabinet ministrů, vylepšíte diplomatické schopnosti svojí postavě a pořádně nakopnete ekonomický rozvoj, výzkum a špionáž, třeba dovedete svůj národ ke hvězdám. Nejprve si ale musíte vydobýt uznání na domovské planetě v mezinárodních blocích jako je EU, NATO či BRICS. Nic vám nebrání ale založit i vlasntí koalici, nebo se úplně izolovat. Nebesa jsou limit...

Pokud z nich na vás zrovna neshlíží orbitální bombardovací platformy, špionážní satelity nebo obranné vesmírné stanice, které se ježí laserovými a kinetickými zbraněmi. Převaha nepřátel ve vesmíru může pro národ znamenat citelný zásah do sobestačnosti. Odříznutí od komunikačních satelitů je v dnešní době technologií nezanedbatelný problém. Očekává se, že nejtvrdší boje se povedou o strategicky důležitý Měsíc, na nerostné suroviny bohatý Mars, ale i o samotné Slunce, ze kterého lze těžit obrovské množství energie (s velkým rizikem radiace a erupcí).

Komplexitu a mnohem propracovanější a hlubší simulaci geopolitických událostí Realpolitiks 3: Earth and Beyond umožňuje nový engine. Hra by měla vyjít ještě letos, do 21. října si ji ale můžete vyzkoušet v rámci festivalu demoverzí Steam Next Fest.