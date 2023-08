Politická strategie Suzerain dostala záplavu novinek a masivní update na verzi 2.0

2. 8. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Hráči a hráčky vyhledávající politické simulace či strategie se zaměřením na státnické tahanice nemají až tak velký výběr – opravdu kvalitních žánrovek je jak šafránu. Chcete-li se zabavit politikou, můžete sáhnout třeba po rozmáchlé sérii Democracy (loni vyšel čtvrtý díl) nebo po komornějším, ale o nic méně intenzivním vládnutí fiktivní republice Sordland v podání politické strategie Suzerain od studia Torpor Games.

A právě Suzerain před několika dny obdržel objemný update s názvem Amendment a tvůrci slibují, že je hra nyní ještě lepší než kdy dřív. Což vůbec nezní špatně, vzhledem k tomu, že se už v základu jednalo o vysoce povedený titul, který se Aleš před dvěma lety v recenzi nerozpakoval oznámkovat devítkou.

Bezplatné rozšíření Amendment přináší celou řadu novinek: Přepracované uživatelské rozhraní, vylepšenou grafiku, nové rozhovory, mohutnější svět, nová rozhodnutí, zákony, frakce, stovky nových článků, příběhové linky, dekorace, novou hudbu i zvuky a tucty dalších změn, které by měly ve výsledku nabídnout ještě vyváženější hratelnost. Kompletní, úctyhodně dlouhý seznam naleznete zde.

„Těší nás, že můžeme oznámit vydání Suzerain 2.0 s updatem Amendment. Jedná se o výrazné přepracování hry, které zdokonaluje každý její aspekt pomocí nových funkcí, obsahu a audiovizuálních vylepšení. Update také obsahuje celou řadu oprav, vyvážení, zlepšení textů a další,“ řekl k rozšíření výkonný ředitel a spoluzakladatel studia Torpor, Ata Sergey Nowak.

Tvůrci však mysleli i na ty prezidenty, kteří podobně výrazné změny sledují krhavým zrakem a nelíbí se jim, když jim někdo sahá na hru, na kterou jsou zvyklí – dosavadní verze 1.9 nezmizí, můžete ji hrát dál, ačkoliv už se pro ni samozřejmě neplánují žádné další updaty či vývojářská podpora.

Péče o Suzerain s vydáním verze navíc 2.0 nekončí, vývojáři slibují další bezplatné updaty i placená DLC – to první s podtitulem Kingdom of Rizia by mělo vyjít ke konci letošního roku. Pokud byste sami chtěli naskočit na politickou scénu, máte k tomu navíc ideální příležitost, protože hra je až do 13. srpna na Steamu v 70% slevě a pořídíte ji momentálně za čtyři a půl eura.