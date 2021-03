Realistická druhoválečná akce Enlisted se chystá do otevřené bety

30. 3. 2021 12:55 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už sa bijú! Respektive už nějakou tu dobu, protože uzavřená beta multiplayerové válečné akce Enlisted probíhá od loňského listopadu. Pokud ale o hru máte zájem, ale nepořídili jste si žádný z placených balíčků, abyste si přístup do bety zajistili, ani se na vás neusmálo štěstí s náhodně zvolenou přihláškou, konečně si přijdete na své. Otevřená beta startuje 8. dubna 2021.

Enlisted se nechce vydat cestou kompetitivního zápolení. Místo toho se zaměřuje na realistickou rekonstrukci skutečných bitev. Těch se účastní až sto hráčů najednou, přičemž každý hraje za celou četu. Jednoho vojáka ovládáte napřímo, ostatní vede umělá inteligence, ale můžete mezi nimi libovolně přepínat a přebírat kontrolu nad každým, jak uznáte za vhodné. K dispozici je i bojová technika.

A v ideálním případě by se zážitek neměl zvrhnout v bezhlavou řežbu, protože je v rámci postupu potřeba sledovat sekvenci různých úkolů, které drží průběh v mantinelech toho, co by se víceméně mohlo odehrát i ve skutečnosti.

Není až tak překvapivé, že při podobně ambiciózním přístupu ke zpracování map jich zároveň nemůžeme čekat celé desítky. Ve hře zatím najdete dvě. Jedna vás nechá promrznout v bitvě o Moskvu v letech 1941 a 1942, druhá zpracovává zřejmě nejikoničtější moment celé války – operaci Overlord a vylodění v Normandii z 6. června roku 1944. Později by měly přibýt další kampaně, konkrétně zmíněné byly zatím bitvy o Berlín a Tunisko.

Hráči uzavřené bety si všimnou i čerstvě přidaného obsahu v podobě nových či detailněji zpracovaných zbraní i techniky. Jde třeba o lehký kulomet Browning M 1918 A2, útočnou pušku FG 42 II, tank Panzer IV H, samonabíjecí pušku SVT-40 a další. Mimo to přibude i pár nových způsobů, jak nepříteli drobně pokazit večer. Například protitankové miny.

zdroj: Gaijin

Jakmile začne otevřená beta, už si nebude možné pořídit placené balíčky obsahující čety s unikátní výzbrojí, kterou když nezískáte nyní, nezískáte ji už nikdy. Chcete-li tudíž do hry investovat a opájet se například obranou Moskvy s exkluzivními samopaly PPŠ-41 Špagin, máte na to zhruba týden. Na výběr jsou čtyři balíčky po třiceti eurech, a pokud byste snad zatoužili po všech najednou, můžete je získat s 25% slevou za lidových devadesát eur. A to se vyplatí, samozřejmě.

Pokud si tím nicméně nejste až tak jistí a raději byste o útratě (či jiných věcech) nejdříve podiskutovali s podobně naladěnými jedinci, můžete zamířit na nově otevřený oficiální Discord.