Ready or Not opouští předběžný přístup a přidává hromadu obsahu

14. 12. 2023 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Hardcore taktická akce Ready or Not opouští fázi předběžného přístupu a konečně vychází v plné verzi. Končí tak poměrně dlouhý vývojový cyklus, sahající až do roku 2016. Předobjednávky byly spustěny v březnu 2019 a původní termín vydání připadal na konec roku 2020.

Hra strávila v předběžném přístupu na Steamu dva roky, stačila kolem sebe nashromáždit početnou komunitu, a také šokovat veřejnost plánovanou úrovní na motivy střelby ve škole. Loni v létě na krátký čas zmizela z nabídky Steamu poté, co se ukázalo, že některé prvky mapy Night Club porušují autorská práva, situace ale byla rychle vyřešena.

Vydání verze 1.0 s sebou nese velké množství obsahových novinek, mezi které patří kompletní přepracování většiny misí, značné navýšení jejich celkového počtu, ale hlavně implementace režimu Commander, který do hry přináší singleplayerovou kampaň. V té se stanenete velitelem jednotky SWAT a budete mít za úkol popasovat se s celou řadou složitých situací, jako je zneškodnění výbušnin, záchrana rukojmí nebo prosté odstranění aktivního střelce. Zkrátka denní chléb vezdejší každé zásahové jednotky.

Mimo to se také Ready or Not dočkává řady dalších vylepšení, posílené umělé inteligence, více hlasů a dabovaných replik, povelů a tak dále. Hra má momentálně na Steamu velmi pozitivní hodnocení, pohybující se kolem 90 %, povedlo se jí také už prodat něco mezi třemi a čtyřmi miliony kusů. Void Interactive tedy evidentně čeká růžová budoucnost.