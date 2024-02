RBO je multiplayerový Sám doma od tvůrce Hello Neighbor

17. 2. 2024 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nikita Kolesnikov kdysi dávno slušně zabodoval hrou Hello Neighbor, v níž jste si hráli na slídila a snažili se odhalit, co dělá váš velice podezřelý soused. Nyní nám tento vývojář pod křídly vydavatelství tinyBuild představuje svůj další projekt – RBO.

Pod tímto divným názvem se ukrývá do jisté míry podobná hra. Opět bude v centru dění dům a dvě postavy – jeho obyvatel a člověk, který se do něj vkrádá. Nicméně tentokrát jde opravdu čistě o krádež.

Hra se inspiruje v tradičním vánočním americkém snímku Sám doma a půjde o multiplayer pro dva hráče. Jeden se stane „Kevinem“, zatímco druhý jedním z partičky Mokrých banditů. BRO tedy nemá licenci, ale inspirace je nejen zjevná, ale i přiznaná v popisu hry.

Jeden hráč je tedy ve svém vlastním domě, který vybavuje nejrůznějšími pastmi, zámky a mřížemi, zatímco se druhý hráč snaží dostat dovnitř a nakrást si co nejvíc. Nic víc, nic míň, ale ono by to na pořádnou zábavu s kamarádem plnou hlášek z filmu mohlo stačit.

Hru RBO si můžete vyzkoušet už teď. Stačí se na Steamu přihlásit do testování a počkat, jestli vás vývojáři přizvou. A mějte na paměti, že se jedná o velmi ranou verzi, která se bude vyvíjet na základě zpětné vazby testerů.