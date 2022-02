Ragnarök dorazí do Assassin's Creed Valhalla už 10. března

11. 2. 2022 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Assassin's Creed Valhalla sice vyšel už předloni, stále ještě ovšem neřekl poslední slovo. Ubisoft totiž pro hru chystá v pořadí již třetí příběhové rozšíření a tentokrát půjde o opravdového macka: Dawn of Ragnarök má hráče zabavit na úctyhodných 35 hodin.

Vydavatelství nyní DLC obšírněji představilo podrobným videem a příspěvkem na blogu, díky čemuž si můžeme udělat lepší představu o tom, co nás vlastně čeká. Namísto reálných historických událostí se tentokrát přesuneme do světa severských mýtů a v roli Odina vstoupíme do bájného Svartálfaru, abychom odtud zachránili svého syna Baldra před ohnivým obrem Surtrem.

Děj se odehrává tisíce let před událostmi Valhally a Eivor se do něj dostane skrz vizi, jako tomu ostatně bylo se všemi božskými intermezzy v rámci hry. Těšit se můžete na pekelnou estetiku ohně a ledu, nekončící nebezpečí a neustálé útoky nepřátel. Naštěstí budete mít k dispozici nějaké ty nové schopnosti, které určitě přijdou vhod.

Nejzásadnější součástí výzbroje bude nátepník Hugr-Rip, který vám propůjčí pětici speciálních dovedností. Patří mezi ně třeba schopnost proměnit se v havrana a létat, přestrojit se v ohnivého či ledového obra, opatřit svou zbraň mrazícím účinkem nebo povolávat poražené nepřátele zpět k životu.

Tyto dovednosti bude třeba využívat i k plnění různých environmentálních hádanek. Ubisoft nicméně upozorňuje, že jejich funkce je omezena pouze na prostor DLC, mimo něj je bohužel použít nemůžete. Na druhou stranu i tak dostanete nové zbroje i další typ zbraně, Atgeir. Součástí rozšíření bude také aréna, kde můžete svádět souboje a získávat speciální odměny.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök vychází 10. března letošního roku na PC, současnou i minulou generaci konzolí a na streamovací služby Amazon Luna a Google Stadia. Bude také k dispozici v rámci předplatného Ubisoft+. Pořízením můžete svou herní postavu rovnou povýšit na doporučený level 340.