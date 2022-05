Rabbids: Adventure Party dosud exkluzivní pro Čínu vyrazí i do zbytku světa

13. 5. 2022 15:07 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokud se vám stýská po šílených králících od Ubisoftu a už nemůžete dospat na pokračování taktické strategie Mario + Rabbids Sparks of Hope pro Switch, máme pro vás dobrou zprávu. Doposud exkluzivní kooperativní kratochvíle pro čtyři hráče Rabbids: Adventure Party, která vyšla pouze v Číně, se před koncem června podívá i na západ a další světové strany.

Hra se výrazně inspiruje slavnou čínskou knihou Opičí král, která patří ke čtyřem klasickým románům čínské literatury. Králíci se v ní vydají do minulosti prožít některé ikonické události a také si s pomocí Joy-Conů zahrát pár tematických miniher. Adventure Party byla vedle exkluzivity pro čínský Tencent totiž také exkluzivitou pro Switch – což se opět změní.

zdroj: Ubisoft

Pod novým názvem Rabbids: Party of Legends u nás vyjde vedle Switche na PlayStation 4, Xbox One a streamovací službu Google Stadia. Stihnout by to měla do konce prvního čtvrtletí aktuálního fiskálního roku, což v případě Ubisoftu znamená 30. červen 2022. Konkrétní datum ale zatím neznáme.