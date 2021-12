Quantic Dream si ve Star Wars: Eclipse pořádně osahají akci

10. 12. 2021 5:35 | Novinky | autor: Adam Homola

Studio Quantic Dream, známé především pro adventury (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human) se v nové hře z univerza Star Wars pustí do akční adventury. Star Wars: Eclipse se bude odehrávat během období Vrcholné Republiky (Hight Republic), které začal Lucasfilm prozkoumávat s knihami a komiksy, následovat budou hry a časem se jistě dočkáme i nějaké toho filmu.

Než ale uvidíme Vrcholnou Republiku na stříbrném plátně, zahrajeme si Star Wars: Eclipse. První trailer na novinku Quantic Dream toho sice o hře jako takové moc neprozradil, ale alespoň se můžete podívat na spoustu krásných scén, uvidíte některé staré známé a nechybí ani nezbytnosti předaleké galaxie: exotické postavy, ještě exotičtější světy, světelné meče, souboje ve vesmíru apod.

Za koho budeme ve Star Wars: Eclipse hrát zatím nevíme, jen víme, že to na rozdíl od povedeného Star Wars Jedi: Fallen Order nebude jeden ústřední hrdina. Eclipse nám totiž do rukou svěří hned několik „pestrých a charismatických postav, každou se svým vlastním příběhem, schopnostmi a rolí v příběhu“ odehrávajícím se v rámci Outer Rim.

Datum vydání Star Wars: Eclipse je zatím ve hvězdách, stejně jako neznáme jedinou platformu. Nejspíš si ale ještě několik let počkáme: tvůrci se informací, že hra je teprve na začátku vývoje, nijak netají.

